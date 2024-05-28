Ворог ударив по населеному пункту під Харковом: горить фермерське господарство

Близько 16:40 28 травня окупанти завдали ударів по населеному пункту Харківського району.

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, виникла пожежа на території фермерського господарства. Попередньо, постраждалих немає.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові близько 16:35. Голова Малоданилівської ТГ Олександр Гололобов написав про обстріл громади. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожу авіабомбу, яка летить у напрямку Харкова. Після удару він написав про влучання в районі приміського населеного пункту.