Враг ударил по населенному пункту под Харьковом: горит фермерское хозяйство

Около 16:40 28 мая оккупанты нанесли удары по населенному пункту Харьковского района.

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, возник пожар на территории фермерского хозяйства. Предварительно, пострадавших нет.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 16:35. Председатель Малоданиловской ТГ Александр Гололобов написал об обстреле громады. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеской авиабомбе, которая летит в направлении Харькова. После удара он написал о попадании в районе пригородного населенного пункта.