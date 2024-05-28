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Враг ударил по населенному пункту под Харьковом: горит фермерское хозяйство

Происшествия 17:05   28.05.2024
Елена Нагорная
Враг ударил по населенному пункту под Харьковом: горит фермерское хозяйство

Около 16:40 28 мая оккупанты нанесли удары по населенному пункту Харьковского района.

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, возник пожар на территории фермерского хозяйства. Предварительно, пострадавших нет.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 16:35. Председатель Малоданиловской ТГ Александр Гололобов написал об обстреле громады. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеской авиабомбе, которая летит в направлении Харькова. После удара он написал о попадании в районе пригородного населенного пункта.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 17:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:40 28 мая оккупанты нанесли удары по населенному пункту Харьковского района.".