Враг ударил по населенному пункту под Харьковом: горит фермерское хозяйство
Около 16:40 28 мая оккупанты нанесли удары по населенному пункту Харьковского района.
Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, возник пожар на территории фермерского хозяйства. Предварительно, пострадавших нет.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове около 16:35. Председатель Малоданиловской ТГ Александр Гололобов написал об обстреле громады. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеской авиабомбе, которая летит в направлении Харькова. После удара он написал о попадании в районе пригородного населенного пункта.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, синегубов, фермерское хозяйство, Харьков, харьковский район;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 17:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:40 28 мая оккупанты нанесли удары по населенному пункту Харьковского района.".