В Харькове были слышны взрывы: глава Малоданиловской ТГ подтвердил обстрел

Несколько взрывов было слышно в Харькове около 16:35 28 мая.

«Обстрел громады. Будьте осторожны», — написал в Telegram председатель Малоданиловской ТГ Александр Гололобов.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеской авиабомбе, которая летит в направлении Харькова. После удара он написал о попадании в районе пригородного населенного пункта.

«Будьте предельно внимательны. Угроза повторных пусков сохраняется», — призвал Мельник.