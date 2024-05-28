В Харькове были слышны взрывы: глава Малоданиловской ТГ подтвердил обстрел
Несколько взрывов было слышно в Харькове около 16:35 28 мая.
«Обстрел громады. Будьте осторожны», — написал в Telegram председатель Малоданиловской ТГ Александр Гололобов.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеской авиабомбе, которая летит в направлении Харькова. После удара он написал о попадании в районе пригородного населенного пункта.
«Будьте предельно внимательны. Угроза повторных пусков сохраняется», — призвал Мельник.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 16:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов было слышно в Харькове около 16:35 28 мая.".