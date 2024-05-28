У Харкові було чутно вибухи: голова Малоданилівської ТГ підтвердив обстріл

Декілька вибухів було чутно в Харкові близько 16:35 28 травня.

“Обстріл громади. Будьте обережні”, – написав у телеграмі голова Малоданилівської ТГ Олександр Гололобов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожу авіабомбу, яка летить у напрямку Харкова. Після удару він написав про влучання в районі приміського населеного пункту.

“Будьте дуже уважні. Загроза повторних пусків зберігається”, – закликав Мельник.