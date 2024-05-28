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У Харкові було чутно вибухи: голова Малоданилівської ТГ підтвердив обстріл

Події 16:42   28.05.2024
Олена Нагорна
У Харкові було чутно вибухи: голова Малоданилівської ТГ підтвердив обстріл

Декілька вибухів було чутно в Харкові близько 16:35 28 травня.

“Обстріл громади. Будьте обережні”, – написав у телеграмі голова Малоданилівської ТГ Олександр Гололобов.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожу авіабомбу, яка летить у напрямку Харкова. Після удару він написав про влучання в районі приміського населеного пункту.

“Будьте дуже уважні. Загроза повторних пусків зберігається”, – закликав Мельник.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 16:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька вибухів було чутно в Харкові близько 16:35 28 травня".