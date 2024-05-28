Бої в районі Липців, удари КАБ, атаки на Куп’янському напрямку: зведення ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку ворог атакує із застосуванням КАБів. Кількість боєзіткнень від початку доби тут зросла до чотирьох, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 14:00.
Наразі тривають бої в районі Липців, де окупанти використали сім КАБів, та Стариці. Ще чотири КАБи противник скинув на Нескучне.
Збільшилась інтенсивність штурмових дій російських загарбників на Куп’янському напрямку. 12 разів противник атакував позиції українських підрозділів неподалік Синьківки, Новоселівки, М’ясожарівки, Дружелюбівки та Твердохлібового. Вісім ворожих спроб просунутися вперед українські воїни відбили. Наразі тривають бої в районах Петропавлівки, Степового, Новоєгорівки та Невського.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 15:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог атакує із застосуванням КАБів. Кількість боєзіткнень від початку доби тут зросла до чотирьох, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 14:00.".