Бои в районе Липцев, удары КАБ, атаки на Купянском направлении: сводка ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении враг атакует с применением КАБов. Количество боестолкновений с начала суток здесь возросло до четырех, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:00.
Сейчас продолжаются бои в районе Липцев, где оккупанты использовали семь КАБов, и Старицы. Еще четыре КАБа противник сбросил на Нескучное.
Увеличилась интенсивность штурмовых действий захватчиков на Купянском направлении. 12 раз противник атаковал позиции украинских подразделений неподалеку от Синьковки, Новоселовки, Мясожаровки, Дружелюбовки и Твердохлебового. Восемь вражеских попыток продвинуться вперед украинские воины отбили. Сейчас продолжаются бои в районах Петропавловки, Степного, Новоегоровки и Невского.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 15:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг атакует с применением КАБов. Количество боестолкновений с начала суток здесь возросло до четырех, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:00.".