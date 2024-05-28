Бои в районе Липцев, удары КАБ, атаки на Купянском направлении: сводка ГШ

На Харьковском направлении враг атакует с применением КАБов. Количество боестолкновений с начала суток здесь возросло до четырех, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:00.

Сейчас продолжаются бои в районе Липцев, где оккупанты использовали семь КАБов, и Старицы. Еще четыре КАБа противник сбросил на Нескучное.

Увеличилась интенсивность штурмовых действий захватчиков на Купянском направлении. 12 раз противник атаковал позиции украинских подразделений неподалеку от Синьковки, Новоселовки, Мясожаровки, Дружелюбовки и Твердохлебового. Восемь вражеских попыток продвинуться вперед украинские воины отбили. Сейчас продолжаются бои в районах Петропавловки, Степного, Новоегоровки и Невского.