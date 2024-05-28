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Противник сегодня не атаковал на севере Харьковщины: Генштаб — о потерях врага

Происшествия 13:11   28.05.2024
Елена Нагорная
Противник сегодня не атаковал на севере Харьковщины: Генштаб — о потерях врага Фото: Генштаб ВСУ

С начала текущих суток войска РФ не проводили штурмов на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 12:00.

Украинские подразделения укрепляют оборону и держат захватчиков под огневым контролем. За минувшие сутки на Харьковском направлении враг потерял более 250 человек, из них 54 — безвозвратно. Также уничтожены танк, две артсистемы, пять автомобилей и пять единиц спецтехники. Кроме того, повреждены две боевые бронированные машины, десять артсистем, шесть авто и единица спецтехники.

На Купянском направлении с начала суток произошло семь боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Дружелюбовка и Невское шесть атак отбиты без успехов для противника. Еще одно боестолкновение в районе Невского продолжается.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 13:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала текущих суток войска РФ не проводили штурмов на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 12:00.".