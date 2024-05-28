Противник сегодня не атаковал на севере Харьковщины: Генштаб — о потерях врага

С начала текущих суток войска РФ не проводили штурмов на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 12:00.

Украинские подразделения укрепляют оборону и держат захватчиков под огневым контролем. За минувшие сутки на Харьковском направлении враг потерял более 250 человек, из них 54 — безвозвратно. Также уничтожены танк, две артсистемы, пять автомобилей и пять единиц спецтехники. Кроме того, повреждены две боевые бронированные машины, десять артсистем, шесть авто и единица спецтехники.

На Купянском направлении с начала суток произошло семь боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Дружелюбовка и Невское шесть атак отбиты без успехов для противника. Еще одно боестолкновение в районе Невского продолжается.