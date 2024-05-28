Противник сегодня не атаковал на севере Харьковщины: Генштаб — о потерях врага
Фото: Генштаб ВСУ
С начала текущих суток войска РФ не проводили штурмов на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 12:00.
Украинские подразделения укрепляют оборону и держат захватчиков под огневым контролем. За минувшие сутки на Харьковском направлении враг потерял более 250 человек, из них 54 — безвозвратно. Также уничтожены танк, две артсистемы, пять автомобилей и пять единиц спецтехники. Кроме того, повреждены две боевые бронированные машины, десять артсистем, шесть авто и единица спецтехники.
На Купянском направлении с начала суток произошло семь боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Дружелюбовка и Невское шесть атак отбиты без успехов для противника. Еще одно боестолкновение в районе Невского продолжается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 13:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала текущих суток войска РФ не проводили штурмов на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 12:00.".