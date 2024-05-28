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Супротивник сьогодні не атакував на півночі Харківщини: ГШ – про втрати ворога

Події 13:11   28.05.2024
Олена Нагорна
Супротивник сьогодні не атакував на півночі Харківщини: ГШ – про втрати ворога

З початку поточної доби війська РФ не проводили штурмів на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 12:00.

Українські підрозділи зміцнюють оборону та тримають загарбників під вогневим контролем. Минулої доби на Харківському напрямку ворог втратив понад 250 осіб, з них 54 – безповоротно. Також знищені танк, дві артсистеми, п’ять автомобілів та п’ять одиниць спецтехніки. Крім того, пошкоджені дві бойові броньовані машини, десять артсистем, шість авто та одиниця спецтехніки.

На Куп’янському напрямку з початку доби сталося сім бойових зіткнень. У районах населених пунктів Петропавлівка, Дружелюбівка та Невське шість атак відбито без успіхів для супротивника. Ще одне зіткнення в районі Невського триває.

Читайте також: Більшу частину Вовчанська контролюють українські військові – ОУВ «Харків»

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 13:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку поточної доби війська РФ не проводили штурмів на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 12:00".