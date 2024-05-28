Супротивник сьогодні не атакував на півночі Харківщини: ГШ – про втрати ворога
З початку поточної доби війська РФ не проводили штурмів на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 12:00.
Українські підрозділи зміцнюють оборону та тримають загарбників під вогневим контролем. Минулої доби на Харківському напрямку ворог втратив понад 250 осіб, з них 54 – безповоротно. Також знищені танк, дві артсистеми, п’ять автомобілів та п’ять одиниць спецтехніки. Крім того, пошкоджені дві бойові броньовані машини, десять артсистем, шість авто та одиниця спецтехніки.
На Куп’янському напрямку з початку доби сталося сім бойових зіткнень. У районах населених пунктів Петропавлівка, Дружелюбівка та Невське шість атак відбито без успіхів для супротивника. Ще одне зіткнення в районі Невського триває.
Читайте також: Більшу частину Вовчанська контролюють українські військові – ОУВ «Харків»
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, обстріли, Харків, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Супротивник сьогодні не атакував на півночі Харківщини: ГШ – про втрати ворога»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 13:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку поточної доби війська РФ не проводили штурмів на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 12:00".