Денис Парамонов разыграет электрокар Tesla 1 июня: успей принять участие
Почти два месяца длится акция «Tesla за донат» и уже в ближайшую субботу, 1 июня, будет разыгран главный приз – суперсовременный электрокар Tesla Model 3, который на благотворительность отдает меценат Денис Парамонов.
Чтобы стать участником этой акции, стоит лишь задонатить минимум 500 грн на специальный счет Благотворительного фонда Дениса Парамонова. Конечно, есть возможность значительно повысить шансы на победу, делая донаты кратные 1000~2000~3000 грн. Все собранные взносы участников по решению мецената будут направлены на покупку современного оборудования для больниц Украины.
“Сегодня мы все вместе должны приложить усилия, чтобы медицинские учреждения были обеспечены необходимым оборудованием. Опыт у нас уже есть, ведь в прошлом году я отдал на благотворительность свой автомобиль Bentley. Тогда в рамках акции «Задонатил на больницы — ездишь на Bentley» удалось собрать более 2,7 млн грн за которые было закуплено оборудование для 10 больниц. Теперь моя Tesla поможет оборудовать еще больше больниц. Присоединяйтесь и вы, ведь вместе мы сможем гораздо больше”, – отметил меценат Денис Парамонов.
Поэтому, делая донат всего 500 грн, вы можете выиграть произведение автомобильного искусства которым, безусловно, является электрокар Tesla Model 3. На одном заряде этот автомобиль способен проехать более 500 км, а до первой сотни он разгоняется всего за 4,4 сек. Стеклянная панорамная крыша, автопилот с адаптивным круиз-контролем и автопарковка лишь подчеркивают функциональность этого автомобиля.
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Не упускайте возможности стать владельцем автомобиля мечты. До розыгрыша осталось всего 5 дней. 1 июня, в День защиты детей, будет определен новый владелец электрокара. Поскольку акция приурочена ко Дню защиты детей, приоритетом в закупке оборудования будут именно детские медицинские учреждения.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 11:27;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти два месяца длится акция «Tesla за донат» и уже в ближайшую субботу, 1 июня, будет разыгран главный приз – суперсовременный электрокар Tesla Model 3, который на благотворительность отдает меценат Денис Парамонов".