Денис Парамонов розіграє електрокар Tesla 1 червня: встигни взяти участь
Майже два місяці триває акція “Tesla за донат” і вже найближчої суботи, 1 червня, буде розіграно головний приз – суперсучасний електрокар Tesla Model 3, який на благодійність віддає меценат Денис Парамонов.
Щоб стати учасником цієї акції, варто лише задонатити мінімум 500 грн на спеціальний рахунок Благодійного фонду Дениса Парамонова. Звісно, є можливість значно підвищити шанси на перемогу, вносячи донати кратні 1000~2000~3000 грн. Усі зібрані внески учасників за рішенням мецената будуть направлені на закупівлю сучасного обладнання для лікарень України.
“Сьогодні ми усі разом маємо докласти зусиль, щоб медичні заклади були забезпечені потрібним обладнанням. Досвід в нас вже є, адже минулого року я віддав на благодійність свій автомобіль Bentley. Тоді в рамках акції “Задонатив на лікарні – їздиш на Bentley” вдалось зібрати понад 2,7 млн грн за які було закуплено обладнання для 10 лікарень”. Тепер моя Tesla допоможе обладнати ще більше лікарень. Приєднуйтеся і ви, адже разом ми зможемо набагато більше”, – зазначив меценат Денис Парамонов.
Тож, задонативши усього 500 грн, ви маєте змогу виграти витвір автомобільного мистецтва яким, безумовно, є електрокар Tesla Model 3. На одному заряді це авто здатне проїхати понад 500 км, а до першої сотні воно розганяється усього за 4,4 сек. Скляний панорамний дах, автопілот з адаптивним круїз-контролем і автопарковка лише підкреслюють багатофункціональність цього авто.
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Не втрачайте можливості стати власником автомобіля мрії. До розіграшу залишилось усього 5 днів. 1 червня, в День захисту дітей, буде визначено нового власника електрокару. Оскільки акція приурочена до Дня захисту дітей, пріоритетом у закупівлі обладнання будуть саме дитячі медичні заклади.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 11:27;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже два місяці триває акція “Tesla за донат” і вже найближчої суботи, 1 червня, буде розіграно головний приз – суперсучасний електрокар Tesla Model 3, який на благодійність віддає меценат Денис Парамонов".