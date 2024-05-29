Live
  • Ср 29.05.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 40.4
  • EUR 43.97

«Норка. Там спишь, сражаешься, ешь, сортир» — быт оккупантов на Харьковщине

Мир 11:07   29.05.2024
Оксана Горун
«Норка. Там спишь, сражаешься, ешь, сортир» — быт оккупантов на Харьковщине Фото: АрмияInform

СБУ опубликовала перехват откровенного разговора российского оккупанта, который воюет на Харьковщине, с мамой.

В СБУ, комментируя опубликованную аудиозапись, отметили, что целая штурмовая рота российских войск под Купянском попала под массированный удар fpv-дронов. В самом перехвате, как обычно, не стесняясь при родителях в выражениях, с матом через слово российский захватчик изложил, как выглядят бои на Купянском направлении от первого лица.

«Нас выводят на днях. Потому что от нас, грубо говоря, ничего не осталось. 126 человек должно быть. А там осталось — нет них@я. Потому что тут п@да, что было. Тут, короче, у нас три бронежилета. Они все в дырочку — как решето, как дуршлаг», — описывает ситуацию оккупант.

Внимание! В видео обильно присутствует нецензурная лексика.

По его оценкам, в роте — от 63 до 73 раненых («трехсотых») и около 10 погибших («двухсотых»).

При этом россиянин в ответ на вопрос матери об укрытиях описал условия, в которых он «наступает».

Читайте также: «Никто не выйдет» — истерика командира РФ на Харьковщине (перехват ГУР)

«Мама, тут люди сидят без воды девять дней. Они мочу свою пьют. Для меня тазик воды — это уже радость будет. Хочешь, скажу, где мы живем? Такая маленькая норочка, леса нет. Типа лес — ну, что осталось от леса. Маленькая норочка — и там только сидя. Там стоя ты не станешь. И ползком там залез в нее, короче. И вот там спишь, с нее сражаешься, с нее ешь, сортир — и все. Ну как назвать это укрытие?» — поделился бытовой неустроенностью на чужой земле оккупант.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове было слышно взрыв — Терехов, атакуют ракетами — Мельник
В Харькове было слышно взрыв — Терехов, атакуют ракетами — Мельник
29.05.2024, 10:32
Главные новости Харькова 29 мая: прогремел взрыв
Главные новости Харькова 29 мая: прогремел взрыв
29.05.2024, 11:41
Синегубов сообщил о «прилете» в Харьковском районе
Синегубов сообщил о «прилете» в Харьковском районе
29.05.2024, 11:22
Россияне ударили по гольф-клубу в Харькове (видео)
Россияне ударили по гольф-клубу в Харькове (видео)
29.05.2024, 09:07
Россияне уже могут дотянуться артиллерией до Харькова — Машовец
Россияне уже могут дотянуться артиллерией до Харькова — Машовец
29.05.2024, 07:19
С начала суток РФ дважды атаковала в районе Липцев — Генштаб ВСУ
С начала суток РФ дважды атаковала в районе Липцев — Генштаб ВСУ
29.05.2024, 11:38

Новости по теме:

11:28
Макрон призвал позволить Украине бить по военным базам на территории РФ
11:07
«Норка. Там спишь, сражаешься, ешь, сортир» — быт оккупантов на Харьковщине
09:52
Макрон аргументировал право Украины бить по РФ, демонстрируя Харьков на карте
08:21
Машовец о Харьковском направлении: риск «разбить себе бошку» для РФ растет
07:35
ISW: Украинские силы отбили позиции в районе Лукьянцов на Харьковщине

Вы читали новость: ««Норка. Там спишь, сражаешься, ешь, сортир» — быт оккупантов на Харьковщине»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 11:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ опубликовала перехват откровенного разговора российского оккупанта, который воюет на Харьковщине, с мамой".