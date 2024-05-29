«Норка. Там спишь, сражаешься, ешь, сортир» — быт оккупантов на Харьковщине

СБУ опубликовала перехват откровенного разговора российского оккупанта, который воюет на Харьковщине, с мамой.

В СБУ, комментируя опубликованную аудиозапись, отметили, что целая штурмовая рота российских войск под Купянском попала под массированный удар fpv-дронов. В самом перехвате, как обычно, не стесняясь при родителях в выражениях, с матом через слово российский захватчик изложил, как выглядят бои на Купянском направлении от первого лица.

«Нас выводят на днях. Потому что от нас, грубо говоря, ничего не осталось. 126 человек должно быть. А там осталось — нет них@я. Потому что тут п@да, что было. Тут, короче, у нас три бронежилета. Они все в дырочку — как решето, как дуршлаг», — описывает ситуацию оккупант.

Внимание! В видео обильно присутствует нецензурная лексика.

По его оценкам, в роте — от 63 до 73 раненых («трехсотых») и около 10 погибших («двухсотых»).

При этом россиянин в ответ на вопрос матери об укрытиях описал условия, в которых он «наступает».

«Мама, тут люди сидят без воды девять дней. Они мочу свою пьют. Для меня тазик воды — это уже радость будет. Хочешь, скажу, где мы живем? Такая маленькая норочка, леса нет. Типа лес — ну, что осталось от леса. Маленькая норочка — и там только сидя. Там стоя ты не станешь. И ползком там залез в нее, короче. И вот там спишь, с нее сражаешься, с нее ешь, сортир — и все. Ну как назвать это укрытие?» — поделился бытовой неустроенностью на чужой земле оккупант.