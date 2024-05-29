“Нірка. Там спиш, б’єшся, їж, нужник” – побут окупантів на Харківщині (аудіо)

СБУ опублікувала перехоплення відвертої розмови російського окупанта, який воює на Харківщині, з мамою.

У СБУ, коментуючи опублікований аудіозапис, зазначили, що ціла штурмова рота російських військ під Куп’янськом потрапила під масований удар fpv-дронів. У самому перехопленні, як завжди, не соромлячись при батьках у висловлюваннях, із матом через слово російський загарбник виклав, як виглядають бої на Куп’янському напрямку від першої особи.

“Нас виводять днями. Тому що від нас, грубо кажучи, нічого не залишилося. 126 людей має бути. А там залишилося – немає них@я. Тому що тут п@да, що було. Тут, коротше, у нас три бронежилети. Вони всі в дірочку – як решето, як друшляк”, – описує ситуацію окупант.

Увага! У відео рясно присутня нецензурна лексика.

За його оцінками, в роті – від 63 до 73 поранених (“трьохсотих”) та близько 10 загиблих (“двохсотих”).

При цьому росіянин у відповідь на питання матері про укриття описав умови, в яких він “наступає”.

“Мамо, тут люди сидять без води дев’ять днів. Вони мочу свою п’ють. Для мене тазик води – це вже буде радість. Хочеш, скажу, де ми живемо? Така маленька нірочка, лісу немає. Типу ліс – ну, що залишилося від лісу. Маленька нірочка – і там тільки сидячи. Там стоячи ти не станеш. І плазом там заліз у неї, коротше. І ось там спиш, з неї б’єшся, з неї їж, нужник — і все. Ну як назвати це укриття?” — поділився побутовою невлаштованістю на чужій землі окупант.