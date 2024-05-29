Россияне ударили по гольф-клубу в Харькове (видео)
Фото: Юрий Сапронов/facebook
28 мая армия РФ управляемыми авиабомбами обстреляла территорию гольф-клуба в Харькове. Это подтвердил утром 29 мая начальник ХОВА Олег Синегубов.
«16:57 г. Харьков. Обстрел КАБ по территории гольф-клуба. Обломками от двух боеприпасов выбило окна в ресторане на территории и в клубном доме. После попаданий загорелась трава, выгорело несколько тысяч квадратных метров газона. На территории в момент ударов находились пять работников. Без пострадавших», — сообщил Синегубов.
Владелец гольф-клуба, харьковский бизнесмен Юрий Сапронов опубликовал фото и видео повреждений на территории.
«Был в гольф-клубе через 12 минут после первого КАБа. Точнее УМПБ Д30. Универсальный модифицированный планирующий боеприпас. С@ки. Срочно возьму в аренду «Patriot» и четыре ракеты. Найду этот СУ-34 который сбросил два КАБа. Все восстановлю. Третий раз буду восстанавливать. ГЛАВНОЕ. Все живы, слава Богу. 2 000 квадратных метров травы «временно» погибло. И 300+ квадратных метров стеклопакетов и окон. От более сильного пожара спасла система полива. Мои парни сразу врубили ее на полную мощность. Спасибо за оперативную работу сотрудникам МВД, прокуратуры и ГСЧС», — прокомментировал Сапронов.
Видео: Юрий Сапронов
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Видео: Юрий Сапронов
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: гольф-клуб, новости Харькова, обстрелы, сапронов, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 09:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 мая армия РФ управляемыми авиабомбами обстреляла территорию гольф-клуба в Харькове. Это подтвердил утром 29 мая начальник ХОВА Олег Синегубов".