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Россияне ударили по гольф-клубу в Харькове (видео)

Происшествия 09:07   29.05.2024
Оксана Горун
Россияне ударили по гольф-клубу в Харькове (видео) Фото: Юрий Сапронов/facebook

28 мая армия РФ управляемыми авиабомбами обстреляла территорию гольф-клуба в Харькове. Это подтвердил утром 29 мая начальник ХОВА Олег Синегубов.

«16:57 г. Харьков. Обстрел КАБ по территории гольф-клуба. Обломками от двух боеприпасов выбило окна в ресторане на территории и в клубном доме. После попаданий загорелась трава, выгорело несколько тысяч квадратных метров газона. На территории в момент ударов находились пять работников. Без пострадавших», — сообщил Синегубов.

Владелец гольф-клуба, харьковский бизнесмен Юрий Сапронов опубликовал фото и видео повреждений на территории.

«Был в гольф-клубе через 12 минут после первого КАБа. Точнее УМПБ Д30. Универсальный модифицированный планирующий боеприпас. С@ки. Срочно возьму в аренду «Patriot» и четыре ракеты. Найду этот СУ-34 который сбросил два КАБа. Все восстановлю. Третий раз буду восстанавливать. ГЛАВНОЕ. Все живы, слава Богу. 2 000 квадратных метров травы «временно» погибло. И 300+ квадратных метров стеклопакетов и окон. От более сильного пожара спасла система полива. Мои парни сразу врубили ее на полную мощность. Спасибо за оперативную работу сотрудникам МВД, прокуратуры и ГСЧС», — прокомментировал Сапронов.
Видео: Юрий Сапронов

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: Юрий Сапронов

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 09:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 мая армия РФ управляемыми авиабомбами обстреляла территорию гольф-клуба в Харькове. Это подтвердил утром 29 мая начальник ХОВА Олег Синегубов".