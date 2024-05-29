Россияне ударили по гольф-клубу в Харькове (видео)

28 мая армия РФ управляемыми авиабомбами обстреляла территорию гольф-клуба в Харькове. Это подтвердил утром 29 мая начальник ХОВА Олег Синегубов.

«16:57 г. Харьков. Обстрел КАБ по территории гольф-клуба. Обломками от двух боеприпасов выбило окна в ресторане на территории и в клубном доме. После попаданий загорелась трава, выгорело несколько тысяч квадратных метров газона. На территории в момент ударов находились пять работников. Без пострадавших», — сообщил Синегубов.

Владелец гольф-клуба, харьковский бизнесмен Юрий Сапронов опубликовал фото и видео повреждений на территории.

«Был в гольф-клубе через 12 минут после первого КАБа. Точнее УМПБ Д30. Универсальный модифицированный планирующий боеприпас. С@ки. Срочно возьму в аренду «Patriot» и четыре ракеты. Найду этот СУ-34 который сбросил два КАБа. Все восстановлю. Третий раз буду восстанавливать. ГЛАВНОЕ. Все живы, слава Богу. 2 000 квадратных метров травы «временно» погибло. И 300+ квадратных метров стеклопакетов и окон. От более сильного пожара спасла система полива. Мои парни сразу врубили ее на полную мощность. Спасибо за оперативную работу сотрудникам МВД, прокуратуры и ГСЧС», — прокомментировал Сапронов. https://www.objectiv.tv/wp-content/uploads/2024/05/An-UPhQW-dwdRnMkzYUKWxSuqihE6AEH6NUTH0uZDXrpWwoisx1tRHekH2kY2LcE5WNlr09T2C1N5bzksBuaxPg.mp4 Видео: Юрий Сапронов Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: Юрий Сапронов