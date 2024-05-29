Удары КАБами и раненые — Тимошко сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал: в течение суток армия РФ атаковала Харьковскую область КАБами, УМПБ Д-30, ракетой Х-59, а также обстреливала прифронтовые и приграничные территории.

Ранение получил житель поселка Боровая — на него скинули КАБ ночью 28 мая.

«Повреждены 15 частных домов, многоэтажки, магазин, здание пенсионного фонда. Взрывные ранения получил мужчина 1954 года рождения», — проинформировал Тимошко.

Также ранен житель села Синельниково, на которое скинули КАБ днем 28 мая.

По Изюму россияне днем 28 мая ударили ракетой Х-59. Там повреждены административные помещения, частные дома и автомобили.

По Малой Даниловке и Харькову ударили УМПБ Д-30. На Харьков пришлись три управляемые бомбы — повреждены частные админздания. В Малой Даниловке горела ферма.

В районе села Бугаевка горел лес. Населенный пункт обстреливали дважды за день. Второй обстрел повредил учебные заведения и частные дома.

В селе Колодезное поврежден частный дом и хозсооружение. В Русской Лозовой — частный дом.