Удары КАБами и раненые — Тимошко сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал: в течение суток армия РФ атаковала Харьковскую область КАБами, УМПБ Д-30, ракетой Х-59, а также обстреливала прифронтовые и приграничные территории.
Ранение получил житель поселка Боровая — на него скинули КАБ ночью 28 мая.
«Повреждены 15 частных домов, многоэтажки, магазин, здание пенсионного фонда. Взрывные ранения получил мужчина 1954 года рождения», — проинформировал Тимошко.
Также ранен житель села Синельниково, на которое скинули КАБ днем 28 мая.
По Изюму россияне днем 28 мая ударили ракетой Х-59. Там повреждены административные помещения, частные дома и автомобили.
По Малой Даниловке и Харькову ударили УМПБ Д-30. На Харьков пришлись три управляемые бомбы — повреждены частные админздания. В Малой Даниловке горела ферма.
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В районе села Бугаевка горел лес. Населенный пункт обстреливали дважды за день. Второй обстрел повредил учебные заведения и частные дома.
В селе Колодезное поврежден частный дом и хозсооружение. В Русской Лозовой — частный дом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, поранені, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал: в течение суток армия РФ атаковала Харьковскую область КАБами, УМПБ Д-30, ракетой Х-59, а также обстреливала прифронтовые и приграничные территории".