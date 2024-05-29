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Удари КАБами та поранені – Тимошко повідомив про наслідки обстрілів Харківщини

Події 08:48   29.05.2024
Оксана Горун
Удари КАБами та поранені – Тимошко повідомив про наслідки обстрілів Харківщини

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував: протягом доби армія РФ атакувала Харківську область КАБами, УМПБ Д-30, ракетою Х-59, а також обстрілювала прифронтові та прикордонні території.

Поранення отримав мешканець селища Борова – на нього скинули КАБ уночі 28 травня.

“Пошкоджено 15 приватних будинків, багатоповерхівки, магазин, будівля пенсійного фонду. Вибухові поранення отримав чоловік 1954 року народження”, – поінформував Тимошко.

Також поранено мешканця села Синельникове, на яке скинули КАБ вдень 28 травня.

По Ізюму росіяни вдень 28 травня вдарили ракетою Х-59. Там пошкоджені адміністративні приміщення, приватні будинки та автомобілі.

По Малій Данилівці та Харкову вдарили УМПБ Д-30. На Харків припали три керовані бомби – пошкоджені приватні адмінбудівлі. У Малій Данилівці горіла ферма.

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У районі села Бугаївка горів ліс. Населений пункт обстрілювали двічі за день. Другий обстріл пошкодив навчальні заклади та приватні будинки.

У селі Колодязне пошкоджені приватний будинок та госпобудова. У Руській Лозовій – приватний будинок.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 08:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував: протягом доби армія РФ атакувала Харківську область КАБами, УМПБ Д-30, ракетою Х-59, а також обстрілювала прифронтові та прикордонні території".