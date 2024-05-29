Удари КАБами та поранені – Тимошко повідомив про наслідки обстрілів Харківщини
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував: протягом доби армія РФ атакувала Харківську область КАБами, УМПБ Д-30, ракетою Х-59, а також обстрілювала прифронтові та прикордонні території.
Поранення отримав мешканець селища Борова – на нього скинули КАБ уночі 28 травня.
“Пошкоджено 15 приватних будинків, багатоповерхівки, магазин, будівля пенсійного фонду. Вибухові поранення отримав чоловік 1954 року народження”, – поінформував Тимошко.
Також поранено мешканця села Синельникове, на яке скинули КАБ вдень 28 травня.
По Ізюму росіяни вдень 28 травня вдарили ракетою Х-59. Там пошкоджені адміністративні приміщення, приватні будинки та автомобілі.
По Малій Данилівці та Харкову вдарили УМПБ Д-30. На Харків припали три керовані бомби – пошкоджені приватні адмінбудівлі. У Малій Данилівці горіла ферма.
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У районі села Бугаївка горів ліс. Населений пункт обстрілювали двічі за день. Другий обстріл пошкодив навчальні заклади та приватні будинки.
У селі Колодязне пошкоджені приватний будинок та госпобудова. У Руській Лозовій – приватний будинок.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 08:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував: протягом доби армія РФ атакувала Харківську область КАБами, УМПБ Д-30, ракетою Х-59, а також обстрілювала прифронтові та прикордонні території".