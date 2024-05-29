Росіяни вдарили по гольф-клубу в Харкові (відео)
28 травня армія РФ керованими авіабомбами обстріляла територію гольф-клубу в Харкові. Це підтвердив 29 травня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“16:57 м. Харків. Обстріл КАБ по території гольф-клубу. Уламками від двох боєприпасів вибило вікна в ресторані на території та в клубному домі. Після влучань зайнялася трава, вигоріло декілька тисяч кв. метрів газону. На території в момент ударів перебували п’ятеро працівників. Без постраждалих”, – повідомив Синєгубов.
Власник гольф-клубу, харківський бізнесмен Юрій Сапронов опублікував фото та відео ушкоджень на території.
“Був у гольф-клубі за 12 хвилин після першого КАБу. Точніше УМПБ Д30. Універсальний модифікований боєприпас. С@ки. Терміново візьму в оренду “Patriot” і чотири ракети. Знайду цей СУ-34, який скинув два КАБи. Все відновлю. Втретє відновлюватиму. ГОЛОВНЕ. Усі живі, дякувати Богу. 2000 квадратних метрів трави “тимчасово” загинуло. І 300+ квадратних метрів склопакетів і вікон. Від сильнішої пожежі врятувала система поливу. Мої хлопці одразу врубили її на повну потужність. Дякуємо за оперативну роботу співробітникам МВС, прокуратури та ДСНС”, – прокоментував Сапронов.
Відео: Юрій Сапронов
Увага! У відео є ненормативна лексика.
Відео: Юрій Сапронов
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: гольф-клуб, новини Харкова, обстріли, сінєгубов, сапронов;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 09:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 травня армія РФ керованими авіабомбами обстріляла територію гольф-клубу в Харкові. Це підтвердив 29 травня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов".