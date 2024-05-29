Live
  • Ср 29.05.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 40.4
  • EUR 43.97

Росіяни вдарили по гольф-клубу в Харкові (відео)

Події 09:07   29.05.2024
Оксана Горун
Росіяни вдарили по гольф-клубу в Харкові (відео)

28 травня армія РФ керованими авіабомбами обстріляла територію гольф-клубу в Харкові. Це підтвердив 29 травня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“16:57 м. Харків. Обстріл КАБ по території гольф-клубу. Уламками від двох боєприпасів вибило вікна в ресторані на території та в клубному домі. Після влучань зайнялася трава, вигоріло декілька тисяч кв. метрів газону. На території в момент ударів перебували п’ятеро працівників. Без постраждалих”, – повідомив Синєгубов.

Власник гольф-клубу, харківський бізнесмен Юрій Сапронов опублікував фото та відео ушкоджень на території.

“Був у гольф-клубі за 12 хвилин після першого КАБу. Точніше УМПБ Д30. Універсальний модифікований боєприпас. С@ки. Терміново візьму в оренду “Patriot” і чотири ракети. Знайду цей СУ-34, який скинув два КАБи. Все відновлю. Втретє відновлюватиму. ГОЛОВНЕ. Усі живі, дякувати Богу. 2000 квадратних метрів трави “тимчасово” загинуло. І 300+ квадратних метрів склопакетів і вікон. Від сильнішої пожежі врятувала система поливу. Мої хлопці одразу врубили її на повну потужність. Дякуємо за оперативну роботу співробітникам МВС, прокуратури та ДСНС”, – прокоментував Сапронов.
Відео: Юрій Сапронов

Увага! У відео є ненормативна лексика.

Відео: Юрій Сапронов

Читайте також: Удари КАБами та поранені – Тимошко повідомив про наслідки обстрілів Харківщини

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові було чутно вибух – Терехов, атакують ракетами – Мельник
У Харкові було чутно вибух – Терехов, атакують ракетами – Мельник
29.05.2024, 10:32
Макрон аргументував право України бити по РФ, демонструючи Харків на карті
Макрон аргументував право України бити по РФ, демонструючи Харків на карті
29.05.2024, 09:52
Росіяни вдарили по гольф-клубу в Харкові (відео)
Росіяни вдарили по гольф-клубу в Харкові (відео)
29.05.2024, 09:07
Головні новини Харкова 29 травня: прогримів вибух
Головні новини Харкова 29 травня: прогримів вибух
29.05.2024, 10:39
Від обстрілу передмістя Харкова є постраждалий – Синєгубов
Від обстрілу передмістя Харкова є постраждалий – Синєгубов
29.05.2024, 09:18
Машовець про Харківський напрямок: ризик “розбити собі бошку” для РФ зростає
Машовець про Харківський напрямок: ризик “розбити собі бошку” для РФ зростає
29.05.2024, 08:21

Новини за темою:


Ви читали новину: «Росіяни вдарили по гольф-клубу в Харкові (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 09:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 травня армія РФ керованими авіабомбами обстріляла територію гольф-клубу в Харкові. Це підтвердив 29 травня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов".