Масштабные лесные пожары тушат на Харьковщине: огнем охвачены почти 4 тыс. га
По состоянию на утро 2 июня на Харьковщине продолжается тушение семи лесных пожаров на общей площади более 3900 гектаров.
Ценой титанических усилий спасателей и работников лесхозов удалось локализовать четыре из этих пожаров на общей площади более 2250 гектаров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайники работают под постоянной угрозой повторных обстрелов и высокой загрязненности лесов взрывоопасными предметами.
В тушении огня задействованы 21 единица техники и 97 спасателей, два пиротехнических и медицинский расчет. Также десять единиц техники лесхозов и 34 лесовода.
За минувшие сутки вражеские обстрелы вызвали восемь пожаров в Чугуевском, Лозовском, Изюмском и Харьковском районах области. Все они произошли в природных экосистемах, два из них — в лесных массивах.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, лесной пожар, обстрелы, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 08:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на утро 2 июня на Харьковщине продолжается тушение семи лесных пожаров на общей площади более 3900 гектаров".