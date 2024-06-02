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Масштабные лесные пожары тушат на Харьковщине: огнем охвачены почти 4 тыс. га

Происшествия 08:19   02.06.2024
Елена Нагорная
Масштабные лесные пожары тушат на Харьковщине: огнем охвачены почти 4 тыс. га

По состоянию на утро 2 июня на Харьковщине продолжается тушение семи лесных пожаров на общей площади более 3900 гектаров.

Ценой титанических усилий спасателей и работников лесхозов удалось локализовать четыре из этих пожаров на общей площади более 2250 гектаров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники работают под постоянной угрозой повторных обстрелов и высокой загрязненности лесов взрывоопасными предметами.

В тушении огня задействованы 21 единица техники и 97 спасателей, два пиротехнических и медицинский расчет. Также десять единиц техники лесхозов и 34 лесовода.

За минувшие сутки вражеские обстрелы вызвали восемь пожаров в Чугуевском, Лозовском, Изюмском и Харьковском районах области. Все они произошли в природных экосистемах, два из них — в лесных массивах.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 08:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на утро 2 июня на Харьковщине продолжается тушение семи лесных пожаров на общей площади более 3900 гектаров".