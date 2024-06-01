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До +32 градусов: погода в Харькове и области 2 июня

Погода 20:19   01.06.2024
Виктория Яковенко
До +32 градусов: погода в Харькове и области 2 июня Фото: Василий Голосный

2 июня в Харькове и области ночью осадки не прогнозируются. Но днем ​​местами может быть небольшой кратковременный дождь.

В Харькове ночная температура будет составлять от 15 до 17 градусов тепла, днем ​​– от +29 до +31, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 13 до 18 тепла, днем ​​от 27 до 32 тепла.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 20:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июня в Харькове и области ночью осадки не прогнозируются. Но днем ​​местами может быть небольшой кратковременный дождь.".