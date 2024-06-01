До +32 градусов: погода в Харькове и области 2 июня
Фото: Василий Голосный
2 июня в Харькове и области ночью осадки не прогнозируются. Но днем местами может быть небольшой кратковременный дождь.
В Харькове ночная температура будет составлять от 15 до 17 градусов тепла, днем – от +29 до +31, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 13 до 18 тепла, днем от 27 до 32 тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: градусы, дождь, осадки, погода, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 20:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июня в Харькове и области ночью осадки не прогнозируются. Но днем местами может быть небольшой кратковременный дождь.".