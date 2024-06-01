До +32 градусів: погода у Харкові та області 2 червня

2 червня у Харкові та області вночі опадів не прогнозують. А от вдень місцями може бути невеликий короткочасний дощ.

У Харкові нічна температура становитиме від 15 до 17 градусів тепла, вдень – від +29 до +31, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 13 до 18 тепла, вдень – від 27 до 32 тепла.