До +32 градусів: погода у Харкові та області 2 червня
Фото: Василь Голосний
2 червня у Харкові та області вночі опадів не прогнозують. А от вдень місцями може бути невеликий короткочасний дощ.
У Харкові нічна температура становитиме від 15 до 17 градусів тепла, вдень – від +29 до +31, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 13 до 18 тепла, вдень – від 27 до 32 тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 20:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 червня у Харкові та області вночі опадів не прогнозують. А от вдень місцями може бути невеликий короткочасний дощ.".