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Масштабні лісові пожежі гасять на Харківщині: вогнем охоплені майже 4 тис. га

Події 08:19   02.06.2024
Олена Нагорна
Масштабні лісові пожежі гасять на Харківщині: вогнем охоплені майже 4 тис. га

Станом на ранок 2 червня на Харківщині триває гасіння семи лісових пожеж на загальній площі понад 3900 гектарів.

Ціною титанічних зусиль рятувальників та працівників лісгоспів вдалося локалізувати чотири з цих пожеж на загальній площі понад 2250 гектарів, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Надзвичайники працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та високої забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами.

У гасінні вогню задіяні 21 одиниця техніки та 97 рятувальників, два піротехнічні та медичний розрахунок. Також десять одиниць техніки лісгоспів та 34 лісівники.

Протягом минулої доби ворожі обстріли викликали вісім пожеж у Чугуївському, Лозівському, Ізюмському та Харківському районах області. Усі вони сталися у природних екосистемах, дві з них – у лісових масивах.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 08:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на ранок 2 червня на Харківщині триває гасіння семи лісових пожеж на загальній площі понад 3900 гектарів".