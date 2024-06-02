Масштабні лісові пожежі гасять на Харківщині: вогнем охоплені майже 4 тис. га
Станом на ранок 2 червня на Харківщині триває гасіння семи лісових пожеж на загальній площі понад 3900 гектарів.
Ціною титанічних зусиль рятувальників та працівників лісгоспів вдалося локалізувати чотири з цих пожеж на загальній площі понад 2250 гектарів, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Надзвичайники працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та високої забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами.
У гасінні вогню задіяні 21 одиниця техніки та 97 рятувальників, два піротехнічні та медичний розрахунок. Також десять одиниць техніки лісгоспів та 34 лісівники.
Протягом минулої доби ворожі обстріли викликали вісім пожеж у Чугуївському, Лозівському, Ізюмському та Харківському районах області. Усі вони сталися у природних екосистемах, дві з них – у лісових масивах.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на ранок 2 червня на Харківщині триває гасіння семи лісових пожеж на загальній площі понад 3900 гектарів".