Масштабні лісові пожежі гасять на Харківщині: вогнем охоплені майже 4 тис. га

Станом на ранок 2 червня на Харківщині триває гасіння семи лісових пожеж на загальній площі понад 3900 гектарів.

Ціною титанічних зусиль рятувальників та працівників лісгоспів вдалося локалізувати чотири з цих пожеж на загальній площі понад 2250 гектарів, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Надзвичайники працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та високої забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами.

У гасінні вогню задіяні 21 одиниця техніки та 97 рятувальників, два піротехнічні та медичний розрахунок. Також десять одиниць техніки лісгоспів та 34 лісівники.

Протягом минулої доби ворожі обстріли викликали вісім пожеж у Чугуївському, Лозівському, Ізюмському та Харківському районах області. Усі вони сталися у природних екосистемах, дві з них – у лісових масивах.