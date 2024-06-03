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Из-за БпЛА РФ военные врачи в Волчанске выходили на улицу только ночью (видео)

Общество 23:04   03.06.2024
Оксана Якушко
Из-за БпЛА РФ военные врачи в Волчанске выходили на улицу только ночью (видео) Скриншот

За полгода из тысячи раненых возле Волчанска украинских бойцов только один погиб, рассказывает начальник операционного перевязочного отделения, врач-хирург пограничной бригады «Сталевий кордон» Василий Мосьонс.

Отдел медицинского обеспечения находился в Волчанске в 4,5 км от границы. За 6 месяцев военные врачи спасли более тысячи жизней.

Также в стабилизационный пункт обращались и гражданские, которых в то время в городе было более 3000 человек.

«Перед нами стояла задача оказывать медицинскую помощь не только военным, но и гражданскому населению, раненым, травмированным и соматически больным», — говорит Мосьонс.

Врачи работали в сверхсложных условиях, ведь город постоянно находился под огнем – россияне атаковали ракетами и БпЛА.

Поэтому работа в стабилизационном пункте кипела ночью.

«Днем нельзя было выйти, даже увидеть солнечный свет. Все окна были закрыты, и только с наступлением темноты можно было почувствовать движение медицинского транспорта и суету на рабочих местах», — рассказал врач.

За все время пребывания в Волчанске был один летальный случай, а более тысячи раненых военнослужащих выжили.
«Многие из них вернулись в армию, пройдя следующие этапы эвакуации, лечения и реабилитации», — отметил Мосьонс.
Медицинское подразделение успело поработать в Бахмуте, Часовом Яре и Купянске.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 23:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За полгода из тысячи раненых возле Волчанска украинских бойцов только один погиб, рассказывает начальник операционного перевязочного отделения, врач-хирург пограничной бригады «Сталевий кордон» Василий Мосьонс.".