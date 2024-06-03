Через БпЛА військові лікарі у Вовчанську виходили на вулицю лише вночі (відео)
За пів року із тисячі поранених біля Вовчанська українських бійців лише один загинув, розповідає начальник операційного перев’язувального відділення, лікар-хірург прикордонної бригади «Сталевий кордон» Василь Мосьонс.
Відділ медичного забезпечення був розташований у Вовчанську в 4,5 км від кордону. За 6 місяців військові лікарі врятували тисячу життів.
Також до стабілізаційного пункту зверталися й цивільні, яких на той час у місті було понад 3000 осіб.
«Перед нами стояла задача надавати медичну допомогу не тільки військовим, а й цивільному населенню, як пораненим, травмованим, так і безпосередньо соматично хворим», – каже Мосьонс.
Лікарі працювали у надскладних умовах, адже місто постійно знаходилося під вогневим ворожим контролем – росіяни атакували ракетами і БпЛА.
Тому робота у стабілізаційному пункті кипіла вночі.
«Вдень не можна було вийти, навіть побачити сонячного світла. Всі вікна були закриті, і тільки з настанням темряви можна було відчути рух медичного транспорту і метушню на робочих місцях», – розповів лікар.
За весь час перебування у Вовчанську один лише був летальний випадок, а більше тисячі поранених військовослужбовців вижили.
«Багато з них повернулися у військо, пройшовши наступні етапи евакуації, лікування і реабілітації», – зазначив Мосьонс.
Медичний підрозділ встиг попрацювати у Бахмуті, Часовому Ярі та Куп’янську.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: боец, БПЛА, вовчанськ, военный врач, поранені, рф, стабилизационный пункт;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За пів року із тисячі поранених біля Вовчанська українських бійців лише один загинув, розповідає начальник операційного перев’язувального відділення, лікар-хірург прикордонної бригади «Сталевий кордон» Василь Мосьонс.".