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Через БпЛА військові лікарі у Вовчанську виходили на вулицю лише вночі (відео)

Суспільство 23:04   03.06.2024
Оксана Якушко
Через БпЛА військові лікарі у Вовчанську виходили на вулицю лише вночі (відео)

За пів року із тисячі поранених біля Вовчанська українських бійців лише один загинув, розповідає начальник операційного перев’язувального відділення, лікар-хірург прикордонної бригади «Сталевий кордон» Василь Мосьонс.

Відділ медичного забезпечення був розташований у Вовчанську в 4,5 км від кордону. За 6 місяців військові лікарі врятували тисячу життів.

Також до стабілізаційного пункту зверталися й цивільні, яких на той час у місті було понад 3000 осіб.

«Перед нами стояла задача надавати медичну допомогу не тільки військовим, а й цивільному населенню, як пораненим, травмованим, так і безпосередньо соматично хворим», – каже Мосьонс.

Лікарі працювали у надскладних умовах, адже місто постійно знаходилося під вогневим ворожим контролем – росіяни атакували ракетами і БпЛА.

Тому робота у стабілізаційному пункті кипіла вночі.

«Вдень не можна було вийти, навіть побачити сонячного світла. Всі вікна були закриті, і тільки з настанням темряви можна було відчути рух медичного транспорту і метушню на робочих місцях», – розповів лікар.

За весь час перебування у Вовчанську один лише був летальний випадок, а більше тисячі поранених військовослужбовців вижили.

«Багато з них повернулися у військо, пройшовши наступні етапи евакуації, лікування і реабілітації», – зазначив Мосьонс.

Медичний підрозділ встиг попрацювати у Бахмуті, Часовому Ярі та Куп’янську.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 23:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За пів року із тисячі поранених біля Вовчанська українських бійців лише один загинув, розповідає начальник операційного перев’язувального відділення, лікар-хірург прикордонної бригади «Сталевий кордон» Василь Мосьонс.".