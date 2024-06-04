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Армия РФ убила на Харьковщине 93 ребенка, еще 332 были ранены — прокуратура

Происшествия 09:07   04.06.2024
Оксана Горун
Армия РФ убила на Харьковщине 93 ребенка, еще 332 были ранены — прокуратура Фото: ХОВА

Харьковская областная прокуратура в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины сообщила трагическую статистику.

«С 24 февраля 2022 года в Харьковской области российская армия унесла жизни 93 детей, еще 332 получили ранения», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 09:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины сообщила трагическую статистику".