Армия РФ убила на Харьковщине 93 ребенка, еще 332 были ранены — прокуратура

Харьковская областная прокуратура в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины сообщила трагическую статистику.

«С 24 февраля 2022 года в Харьковской области российская армия унесла жизни 93 детей, еще 332 получили ранения», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры.