Армия РФ убила на Харьковщине 93 ребенка, еще 332 были ранены — прокуратура
Фото: ХОВА
Харьковская областная прокуратура в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины сообщила трагическую статистику.
«С 24 февраля 2022 года в Харьковской области российская армия унесла жизни 93 детей, еще 332 получили ранения», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 09:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины сообщила трагическую статистику".