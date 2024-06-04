Армія РФ убила на Харківщині 93 дитини, ще 332 поранені – прокуратура

Харківська обласна прокуратура в День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, повідомила трагічну статистику.

“З 24 лютого 2022 року на Харківщині російська армія забрала життя 93 дітей, ще 332 — отримали поранення”, – поінформували у пресслужбі прокуратури.