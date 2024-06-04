Армія РФ убила на Харківщині 93 дитини, ще 332 поранені – прокуратура
Харківська обласна прокуратура в День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, повідомила трагічну статистику.
“З 24 лютого 2022 року на Харківщині російська армія забрала життя 93 дітей, ще 332 — отримали поранення”, – поінформували у пресслужбі прокуратури.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 09:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура в День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, повідомила трагічну статистику".