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Армія РФ убила на Харківщині 93 дитини, ще 332 поранені – прокуратура

Події 09:07   04.06.2024
Оксана Горун
Армія РФ убила на Харківщині 93 дитини, ще 332 поранені – прокуратура

Харківська обласна прокуратура в День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, повідомила трагічну статистику.

“З 24 лютого 2022 року на Харківщині російська армія забрала життя 93 дітей, ще 332 — отримали поранення”, – поінформували у пресслужбі прокуратури.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 09:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура в День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, повідомила трагічну статистику".