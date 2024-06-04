Терехов: много людей уехало из Харькова после ударов по Эпицентру и пятиэтажке

Много людей уехало из Харькова после ударов по строймаркету «Эпицентр» 25 мая и пятиэтажке в Новобаварском районе 30 мая, однако в городе постоянно находится более миллиона человек, рассказал мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.

«Такой мощный обстрел, который был на прошлой неделе. В результате обстрела Эпицентра очень много людей погибло и было ранено. Затем ужасный удар был по жилому дому, где тоже было очень много погибших и раненых. Они нашли свой отпечаток на настроениях харьковчан. Действительно, много людей уехало из Харькова, но сегодня в городе постоянно находится более миллиона жителей. Кроме этого, очень много людей, которые переехали с деоккупированных территорий и территорий, где сейчас ведутся боевые действия», — сказал Терехов.

Напомним, в результате удара военных РФ по строймаркету «Эпицентр» в Харькове 25 мая 19 человек погибли и еще 54 пострадали, вследствие попадания по жилой пятиэтажке 30 мая — восемь погибших и 26 пострадавших.