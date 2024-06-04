Терехов: багато людей поїхало з Харкова після ударів по Епіцентру та будинку

Багато людей поїхало з Харкова після ударів по будмаркету «Епіцентр» 25 травня та п’ятиповерхівці в Новобаварському районі 30 травня, однак у місті постійно перебуває понад мільйон людей, розповів мер Ігор Терехов в етері телемарафону.

“Такий потужний обстріл, який був минулого тижня. Внаслідок обстрілу Епіцентру дуже багато людей загинуло і було поранено. Потім жахливий обстріл був житлового будинку, де теж було дуже багато загиблих та поранених. Вони знайшли свій відбиток на настроях харків’ян. Дійсно, багато людей поїхало з Харкова, але сьогодні в місті постійно перебуває понад мільйон мешканців. Крім цього, дуже багато людей, які переїхали з деокупованих територій та територій, де зараз ведуться бойові дії”, – сказав Терехов.

Нагадаємо, внаслідок удару військових РФ по будмаркету “Епіцентр” у Харкові 25 травня 19 людей загинули та ще 54 постраждали, внаслідок влучання в житлову п’ятиповерхівку 30 травня – вісім загиблих та 26 постраждалих.