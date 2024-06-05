Кто подготовился к блэкауту в Харькове: информация мэрии

В мэрии сообщили о том, сколько объектов торговли, обслуживания и АЗС в Харькове приобрели генераторы и готовы работать без электричества.

«По состоянию на сегодняшний день во время блэкаутов в городе готовы работать 1101 продовольственный магазин, 188 магазинов непродовольственных товаров, 418 аптек и 126 АГЗС. К возможным отключениям электроэнергии подготовилось 16 ветеринарных клиник и 35 зоомагазинов. Также функционируют все 48 рынков и торговых площадок, рестораны и кафе, парикмахерские, ремонтные мастерские», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

По данным мэрии, в большинстве супермаркетов, ТЦ, а также на АЗС оборудовали места для подзарядки гаджетов во время блэкаутов.