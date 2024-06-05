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Кто подготовился к блэкауту в Харькове: информация мэрии

Общество 10:42   05.06.2024
Оксана Горун
Кто подготовился к блэкауту в Харькове: информация мэрии Фото: Харьковский горсовет

В мэрии сообщили о том, сколько объектов торговли, обслуживания и  АЗС в Харькове приобрели генераторы и готовы работать без электричества. 

«По состоянию на сегодняшний день во время блэкаутов в городе готовы работать 1101 продовольственный магазин, 188 магазинов непродовольственных товаров, 418 аптек и 126 АГЗС. К возможным отключениям электроэнергии подготовилось 16 ветеринарных клиник и 35 зоомагазинов. Также функционируют все 48 рынков и торговых площадок, рестораны и кафе, парикмахерские, ремонтные мастерские», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

По данным мэрии, в большинстве супермаркетов, ТЦ, а также на АЗС оборудовали места для подзарядки гаджетов во время блэкаутов.

Читайте также: Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 1-7 июня

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 10:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии сообщили о том, сколько объектов торговли, обслуживания и  АЗС в Харькове приобрели генераторы и готовы работать без электричества".