Кто подготовился к блэкауту в Харькове: информация мэрии
Фото: Харьковский горсовет
В мэрии сообщили о том, сколько объектов торговли, обслуживания и АЗС в Харькове приобрели генераторы и готовы работать без электричества.
«По состоянию на сегодняшний день во время блэкаутов в городе готовы работать 1101 продовольственный магазин, 188 магазинов непродовольственных товаров, 418 аптек и 126 АГЗС. К возможным отключениям электроэнергии подготовилось 16 ветеринарных клиник и 35 зоомагазинов. Также функционируют все 48 рынков и торговых площадок, рестораны и кафе, парикмахерские, ремонтные мастерские», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
По данным мэрии, в большинстве супермаркетов, ТЦ, а также на АЗС оборудовали места для подзарядки гаджетов во время блэкаутов.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 10:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии сообщили о том, сколько объектов торговли, обслуживания и АЗС в Харькове приобрели генераторы и готовы работать без электричества".