Хто підготувався до блекауту в Харкові: інформація мерії

У мерії повідомили про те, скільки об’єктів торгівлі, обслуговування та АЗС у Харкові придбали генератори та готові працювати без електрики.

“Станом на сьогодні під час блекаутів у місті готові працювати 1101 продовольчий магазин, 188 магазинів непродовольчих товарів, 418 аптек і 126 АГЗС. До можливих відключень електроенергії підготувалися 16 ветеринарних клінік та 35 зоомагазинів. Також функціонують всі 48 ринків та торговельних майданчиків, ресторани та кафе, перукарні, ремонтні майстерні тощо”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

За даними мерії, у більшості супермаркетів, ТЦ, а також на АЗС обладнали місця для заряджання гаджетів під час блекаутів.