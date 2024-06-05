Хто підготувався до блекауту в Харкові: інформація мерії
Фото: Харківська міськрада
У мерії повідомили про те, скільки об’єктів торгівлі, обслуговування та АЗС у Харкові придбали генератори та готові працювати без електрики.
“Станом на сьогодні під час блекаутів у місті готові працювати 1101 продовольчий магазин, 188 магазинів непродовольчих товарів, 418 аптек і 126 АГЗС. До можливих відключень електроенергії підготувалися 16 ветеринарних клінік та 35 зоомагазинів. Також функціонують всі 48 ринків та торговельних майданчиків, ресторани та кафе, перукарні, ремонтні майстерні тощо”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
За даними мерії, у більшості супермаркетів, ТЦ, а також на АЗС обладнали місця для заряджання гаджетів під час блекаутів.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 10:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії повідомили про те, скільки об’єктів торгівлі, обслуговування та АЗС у Харкові придбали генератори та готові працювати без електрики".