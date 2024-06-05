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Три женщины ранены в результате ударов россиян по Харьковщине

Происшествия 23:04   05.06.2024
Оксана Якушко
Три женщины ранены в результате ударов россиян по Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

Днем 5 июня россияне обстреляли село Бугаевка Чугуевского района. Загорелись жилые дома, получили ранения две женщины 67 и 78 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Сегодня около 15:00 враг нанес авиаудару по селу Черкасские Тишки: повреждены частные домовладения.

Днем 5 июня под российскими ударами находились город Купянск и село Митрофановка Купянского района. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Около 18:00 россияне снова обстреляли Купянск: ранили 56-летнюю женщину.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 23:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 5 июня россияне обстреляли село Бугаевка Чугуевского района. Загорелись жилые дома, получили ранения две женщины 67 и 78 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.".