Три женщины ранены в результате ударов россиян по Харьковщине

Днем 5 июня россияне обстреляли село Бугаевка Чугуевского района. Загорелись жилые дома, получили ранения две женщины 67 и 78 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Сегодня около 15:00 враг нанес авиаудару по селу Черкасские Тишки: повреждены частные домовладения.

Днем 5 июня под российскими ударами находились город Купянск и село Митрофановка Купянского района. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Около 18:00 россияне снова обстреляли Купянск: ранили 56-летнюю женщину.