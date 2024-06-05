Три женщины ранены в результате ударов россиян по Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
Днем 5 июня россияне обстреляли село Бугаевка Чугуевского района. Загорелись жилые дома, получили ранения две женщины 67 и 78 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Сегодня около 15:00 враг нанес авиаудару по селу Черкасские Тишки: повреждены частные домовладения.
Днем 5 июня под российскими ударами находились город Купянск и село Митрофановка Купянского района. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Около 18:00 россияне снова обстреляли Купянск: ранили 56-летнюю женщину.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, жінка, женщина, купянск, обстрел, поранений, раненый, удар, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 23:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 5 июня россияне обстреляли село Бугаевка Чугуевского района. Загорелись жилые дома, получили ранения две женщины 67 и 78 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.".