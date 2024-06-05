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Три жінки поранені внаслідок ударів росіян по Харківщині

Події 23:04   05.06.2024
Оксана Якушко
Три жінки поранені внаслідок ударів росіян по Харківщині

Вдень 5 червня росіяни обстріляли село Бугаївка Чугуївського району. Зайнялися житлові будинки, отримали поранення дві жінки 67 та 78 років, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Сьогодні близько 15:00 ворог завдав авіаудару по селу Черкаські Тишки: пошкоджено приватні домоволодіння.

Вдень 5 червня під російськими ударами були місто Купʼянськ та село Митрофанівка Купʼянського району. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Близько 18:00 росіяни знову обстріляли Купʼянськ: поранили 56-річну жінку.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 23:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 5 червня росіяни обстріляли село Бугаївка Чугуївського району. Зайнялися житлові будинки, отримали поранення дві жінки 67 та 78 років, повідомила Харківська обласна прокуратура.".