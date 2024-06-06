Четыре человека ранены во время обстрелов на Харьковщине за сутки
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях обстрелов региона за сутки.
По данным Тимошко, в регионе ранения получили четыре человека: женщина в Купянске (удар был из РСЗО «Ураган», а также артобстрел); мужчина 1992 года рождения в селе Капитоловка (у него минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения); две женщины в селе Бугаевка (повреждены три частных дома и две хозпостройки). По данным Синегубова, на Бугаевку скинули КАБ.
Также Синегубов сообщил, что в Изюме мужчина получил травмы в результате подрыва взрывоопасного предмета.
В течение суток под обстрелами были: Боровая (ударом КАБами россияне повредили восемь частных домов и четыре хозпостройки, ударом УМПБ Д-30 — частные дома); Черкасские Тишки (удар КАБов повредил пять частных домов); село Митрофановка (по нему били из РСЗО «Град», повреждены хозяйственные сооружения). В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, полиция, поранені, синегубов, тимошко, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 08:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях обстрелов региона за сутки".