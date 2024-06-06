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Четыре человека ранены во время обстрелов на Харьковщине за сутки

Происшествия 08:35   06.06.2024
Оксана Горун
Четыре человека ранены во время обстрелов на Харьковщине за сутки Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях обстрелов региона за сутки.

По данным Тимошко, в регионе ранения получили четыре человека: женщина в Купянске (удар был из РСЗО «Ураган», а также артобстрел); мужчина 1992 года рождения в селе Капитоловка (у него минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения); две женщины в селе Бугаевка (повреждены три частных дома и две хозпостройки). По данным Синегубова, на Бугаевку скинули КАБ.

Также Синегубов сообщил, что в Изюме мужчина получил травмы в результате подрыва взрывоопасного предмета.

В течение суток под обстрелами были: Боровая (ударом КАБами россияне повредили восемь частных домов и четыре хозпостройки, ударом УМПБ Д-30 — частные дома); Черкасские Тишки (удар КАБов повредил пять частных домов); село Митрофановка (по нему били из РСЗО «Град», повреждены хозяйственные сооружения). В этих случаях обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 08:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях обстрелов региона за сутки".