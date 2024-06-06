Чотири людини поранені під час обстрілів на Харківщині за добу
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про наслідки обстрілів регіону за добу.
За даними Тимошка, у регіоні поранення отримали чотири особи: жінка в Куп’янську (удар був із РСЗВ “Ураган”, а також артобстріл); чоловік 1992 року народження в селі Капітолівка (у нього мінно-вибухова травма та множинні осколкові поранення); дві жінки в селі Бугаївка (пошкоджені три приватні будинки та дві господарчі будівлі). За даними Синєгубова, на Бугаївку скинули КАБ.
Також Синєгубов повідомив, що в Ізюмі чоловік отримав травми внаслідок підриву вибухонебезпечного предмета.
Протягом доби під обстрілами були: Борова (ударом КАБами росіяни пошкодили вісім приватних будинків та чотири господарчі будівлі, ударом УМПБ Д-30 – приватні будинки); Черкаські Тишки (удар КАБів пошкодив п’ять приватних будинків); село Митрофанівка (по ньому били з РСЗВ “Град”, пошкоджені господарчі споруди). У цих випадках обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 08:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про наслідки обстрілів регіону за добу".