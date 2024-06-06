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«Готовиться к жизни в холоде и тьме» — в Минэнерго обвинили FT в ИПСО

Мир 10:03   06.06.2024
Оксана Горун
«Готовиться к жизни в холоде и тьме» — в Минэнерго обвинили FT в ИПСО

В Минэнерго резко среагировали на статью в британском издании «Financial Times», которая была посвящена ситуации в энергосистеме Украины.

В статье «Россия уничтожила более половины энергетики Украины» авторы рисовали безрадостную картину предстоящей зимы в стране. Ссылаясь на анонимные источники, журналисты, в частности, заявили, что в связи с интенсивным уничтожением украинской генерации обстрелами ВС РФ, жителям страны зимой придется проводить большую часть дня без света.

«Один украинский чиновник описал субботний удар 1 июня как «разрушительный», в то время как другой отметил, что, скорее всего, до зимы жители будут проводить большую часть дня без света», — написали авторы статьи в FT.

Однако в официальном заявлении, распространенном пресс-службой Министерства энергетики Украины, акцентировали, что этот материал «имеет признаки дезинформации и ИПСО в интересах россии». В министерстве подчеркнули, что статья «носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага».

В частности в министерстве отметили, что ссылки в статье — на анонимные источники, что уже вызывает сомнения в достоверности информации.

«Например, неназванный представитель украинских властей в статье утверждает: «Мы должны готовиться к жизни в холоде и тьме». Такое утверждение направлено на распространение страха и паники у населения», — утверждают в Минэнерго.

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Там также подчеркнули, что за факт авторы публикации выдают ложную информацию.

«В частности, констатируется, что 31 мая было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в два раза. Это откровенная ложь и манипуляция. Ведь размер тарифа увеличился на 63% и есть большая разница между 60 и 100%», — акцентировали в заявлении министерства.

Чиновники предупредили: в украинском информпространстве значительно возросло количество «вбросов», связанных с темой энергетики, имеющих признаки ИПСО. Их цель — запугать украинцев, создать социальное напряжение и сформировать недоверие к власти.

«Энергетики восстанавливают разрушенное россией, делают все возможное, чтобы удержать энергосистему. Украинцы будут со светом и теплом», — заявили в Минэнерго.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 10:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Минэнерго резко среагировали на статью в британском издании «Financial Times», которая была посвящена ситуации в энергосистеме Украины".