“Готуватися до життя в холоді та темряві” – у Міненерго звинуватили FT в ІПСО

У Міненерго різко зреагували на статтю в британському виданні “Financial Times”, що була присвячена ситуації в енергосистемі України.

У статті “Росія знищила понад половину енергетики України” автори змалювали безрадісну картину майбутньої зими в країні. Посилаючись на анонімні джерела, журналісти, зокрема, заявили, що у зв’язку з інтенсивним знищенням української генерації обстрілами ЗС РФ, жителям країни взимку доведеться проводити більшу частину дня без світла.

“Один український чиновник описав суботній удар 1 червня як “руйнівний”, тоді як інший зазначив, що, швидше за все, до зими мешканці проводитимуть більшу частину дня без світла”, – написали автори статті у FT.

Проте в офіційній заяві, яку поширила пресслужба Міністерства енергетики України, наголосили, що цей матеріал “має ознаки дезінформації та ІПСО на користь росії”. У міністерстві наголосили, що стаття “носить маніпулятивний характер та просуває наративи ворога”.

Зокрема в міністерстві зазначили, що посилання в статті – на анонімні джерела, що вже викликає сумніви щодо правдивості інформації.

“Наприклад, неназваний представник української влади у статті стверджує, що “Ми повинні готуватися до життя в холоді та темряві”. Таке твердження спрямоване на поширення страху та паніки серед населення”, – стверджують у Міненерго.

Там також наголосили, що за факт автори публікації видають неправдиву інформацію.

“Зокрема констатується, що 31 травня було ухвалено рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення у два рази. Це є відвертою брехнею і маніпуляцією. Адже розмір тарифу збільшився на 63% і є велика різниця між 60 та 100%”, – акцентували в заяві міністерства.

Чиновники попередили: в українському інформпросторі значно зросла кількість “вкидів”, що пов’язані з темою енергетики та мають ознаки ІПСО. Їхня мета – залякати українців, створити соціальну напругу та сформувати недовіру до влади.

“Енергетики відновлюють зруйноване росією, роблять усе можливе для того, щоб втримати енергосистему. Українці будуть зі світлом і теплом”, – заявили в Міненерго.