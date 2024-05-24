Розуміємо, що опалювальний сезон на Харківщині буде проходити важко – ХОВА
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив подробиці наради, яку 24 травня провів президент України Володимир Зеленський у Харкові.
«Була сьогодні проведена нарада: вона складалась з двох частин. По-перше – військова частина, де були доповіді про обстановку на Харківщині. Друга частина – підготовка до осінньо-зимового періоду 2024-2025 року. Ми чітко розуміємо, що опалювальний сезон буде проходити досить важко. Ми маємо сконцентрувати увагу на двох речах: по максимуму відновити те, що ворог зруйнував або пошкодив, захистити це все, а також запровадити нові принципи щодо децентралізації електроенергії, теплопостачання. Зробити максимум, щоб мати запас міцності в цю зиму», – сказав Синєгубов.
В Офісі президента повідомили, що для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду виділять 4 млрд грн. Половина суми – з резервного фонду держбюджету, решта – з міського. Ці кошти спрямують на відновлення зруйнованого обладнання та встановлення когенераційних установок.
Також президент доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю разом із Міністерством фінансів і Нацбанком опрацювати можливість для пошкоджених енергогенерувальних підприємств брати кредити на відновлення без застави.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 15:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив подробиці наради, яку 24 травня провів президент України Володимир Зеленський у Харкові.".