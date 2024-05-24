Понимаем, что отопительный сезон на Харьковщине будет проходить тяжело – ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил подробности совещания, которое 24 мая провел президент Украины Владимир Зеленский в Харькове.

«Было сегодня проведено совещание: оно состояло из двух частей. Во-первых – военная часть, где были доклады об обстановке в Харьковской области. Вторая часть – подготовка к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годах. Мы четко понимаем, что отопительный сезон будет проходить достаточно тяжело. Мы должны сконцентрировать внимание на двух вещах: по максимуму восстановить то, что враг разрушил или повредил, защитить это все, а также ввести новые принципы децентрализации электроэнергии, теплоснабжения. Сделать максимум, чтобы запас прочности в эту зиму», — сказал Синегубов.

В Офисе президента сообщили, что для подготовки Харькова и области к осенне-зимнему периоду будет выделено 4 млрд грн. Половина суммы – из резервного фонда госбюджета, остальная – из городского. Эти средства будут направлены на восстановление разрушенного оборудования и установку когенерационных установок.

Также президент поручил премьер-министру Денису Шмыгалю вместе с Министерством финансов и Нацбанком разработать возможность для поврежденных энергогенерирующих предприятий брать кредиты на восстановление без залога.