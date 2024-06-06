Наступил на мину на кладбище: жителя Изюма повезли в больницу
6 июня в городе Изюм на Харьковщине 33-летний мужчина подорвался на мине-«Лепестке».
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, взрыв произошел на городском центральном кладбище. Местный житель получил мино-взрывную травму в виде ампутации правой стопы. Его госпитализировали.
«Необходимо заметить, что городское центральное кладбище в Изюме закрыто для посещения с начала войны из-за плотного минирования россиянами именно противопехотными минами типа «Лепесток». Там уже неоднократно фиксировались случаи подрыва гражданских людей», – отметили спасатели.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрыв, ГСЧС, Изюм, мина, подорвался, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 июня в городе Изюм на Харьковщине 33-летний мужчина подорвался на мине-«Лепестке».".