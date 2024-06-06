Наступил на мину на кладбище: жителя Изюма повезли в больницу

6 июня в городе Изюм на Харьковщине 33-летний мужчина подорвался на мине-«Лепестке».

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, взрыв произошел на городском центральном кладбище. Местный житель получил мино-взрывную травму в виде ампутации правой стопы. Его госпитализировали.

«Необходимо заметить, что городское центральное кладбище в Изюме закрыто для посещения с начала войны из-за плотного минирования россиянами именно противопехотными минами типа «Лепесток». Там уже неоднократно фиксировались случаи подрыва гражданских людей», – отметили спасатели.