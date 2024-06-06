Наступив на міну на цвинтарі: жителя Ізюма повезли до лікарні

6 червня в місті Ізюм на Харківщині 33-річний чоловік підірвався на міні-«пелюстці».

Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, вибух стався на міському центральному цвинтарі. Місцевий житель отримав міно-вибухову травму у вигляді ампутації правої стопи. Його шпиталізували.

«Необхідно зауважити, що міський центральний цвинтар в Ізюмі закритий для відвідування з початку війни через щільне мінування росіянами саме протипіхотними мінами типу «Пелюстка». Там вже неодноразово фіксувалися випадки підриву цивільних людей», – зазначили рятувальники.