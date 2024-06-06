Наступив на міну на цвинтарі: жителя Ізюма повезли до лікарні
6 червня в місті Ізюм на Харківщині 33-річний чоловік підірвався на міні-«пелюстці».
Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, вибух стався на міському центральному цвинтарі. Місцевий житель отримав міно-вибухову травму у вигляді ампутації правої стопи. Його шпиталізували.
«Необхідно зауважити, що міський центральний цвинтар в Ізюмі закритий для відвідування з початку війни через щільне мінування росіянами саме протипіхотними мінами типу «Пелюстка». Там вже неодноразово фіксувалися випадки підриву цивільних людей», – зазначили рятувальники.
Читайте також: Трактор наїхав на вибухівку на Харківщині: є постраждалий
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, вибух, ГСЧС, міна, подорвался, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Наступив на міну на цвинтарі: жителя Ізюма повезли до лікарні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 14:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 червня в місті Ізюм на Харківщині 33-річний чоловік підірвався на міні-«пелюстці».".