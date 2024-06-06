Трактор наїхав на вибухівку на Харківщині: є постраждалий

У Чкаловській громаді трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі.

Як повідомили у ХОВА, НП сталася об 11:00 у селі Нова Гнилиця. Трактор місцевої агрофірми наїхав на вибухівку. Внаслідок вибуху уламкові поранення отримав 51-річний чоловік, який знаходився поруч.