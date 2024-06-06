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Трактор наїхав на вибухівку на Харківщині: є постраждалий

Суспільство 12:41   06.06.2024
Вікторія Яковенко
Трактор наїхав на вибухівку на Харківщині: є постраждалий

У Чкаловській громаді трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі.

Як повідомили у ХОВА, НП сталася об 11:00 у селі Нова Гнилиця. Трактор місцевої агрофірми наїхав на вибухівку. Внаслідок вибуху уламкові поранення отримав 51-річний чоловік, який знаходився поруч.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 12:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чкаловській громаді трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі.".