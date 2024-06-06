Трактор наехал на взрывчатку на Харьковщине: есть пострадавший
В Чкаловской громаде трактор подорвался на взрывоопасном предмете.
Как сообщили в ХОВА, ЧП произошло в 11:00 в селе Новая Гнилица. Трактор местной агрофирмы наехал на взрывчатку. В результате взрыва обломочные ранения получил 51-летний мужчина, который находился рядом.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: подрыв, пострадавший, трактор, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 12:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чкаловской громаде трактор подорвался на взрывоопасном предмете.".