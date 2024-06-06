Трактор наехал на взрывчатку на Харьковщине: есть пострадавший

В Чкаловской громаде трактор подорвался на взрывоопасном предмете.

Как сообщили в ХОВА, ЧП произошло в 11:00 в селе Новая Гнилица. Трактор местной агрофирмы наехал на взрывчатку. В результате взрыва обломочные ранения получил 51-летний мужчина, который находился рядом.