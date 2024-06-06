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Трактор наехал на взрывчатку на Харьковщине: есть пострадавший

Общество 12:41   06.06.2024
Виктория Яковенко
Трактор наехал на взрывчатку на Харьковщине: есть пострадавший

В Чкаловской громаде трактор подорвался на взрывоопасном предмете.

Как сообщили в ХОВА, ЧП произошло в 11:00 в селе Новая Гнилица. Трактор местной агрофирмы наехал на взрывчатку. В результате взрыва обломочные ранения получил 51-летний мужчина, который находился рядом.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 12:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чкаловской громаде трактор подорвался на взрывоопасном предмете.".