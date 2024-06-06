Поврежден флаг Украины в Харькове: его заменили

Самый большой Государственный Флаг Украины в Харькове ночью повредил сильный ветер, сообщили в мэрии.

«Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города. Как сообщили на предприятии, ночью полотнище было повреждено сильным ветром. Коммунальщики сняли его и отправили на ремонт, а подняли запасное полотнище также размера — 22,5 на 15 м», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.