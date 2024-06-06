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Поврежден флаг Украины в Харькове: его заменили

Общество 08:59   06.06.2024
Оксана Горун
Поврежден флаг Украины в Харькове: его заменили Фото: пресс-служба ХГС

Самый большой Государственный Флаг Украины в Харькове ночью повредил сильный ветер, сообщили в мэрии.

«Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города. Как сообщили на предприятии, ночью полотнище было повреждено сильным ветром. Коммунальщики сняли его и отправили на ремонт, а подняли запасное полотнище также размера — 22,5 на 15 м», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 08:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самый большой Государственный Флаг Украины в Харькове ночью повредил сильный ветер, сообщили в мэрии".