Поврежден флаг Украины в Харькове: его заменили
Фото: пресс-служба ХГС
Самый большой Государственный Флаг Украины в Харькове ночью повредил сильный ветер, сообщили в мэрии.
«Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города. Как сообщили на предприятии, ночью полотнище было повреждено сильным ветром. Коммунальщики сняли его и отправили на ремонт, а подняли запасное полотнище также размера — 22,5 на 15 м», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, мэрия, новости Харькова, флаг;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 08:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самый большой Государственный Флаг Украины в Харькове ночью повредил сильный ветер, сообщили в мэрии".