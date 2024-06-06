Пошкоджено прапор України в Харкові: його замінили

Найбільший Державний Прапор України у Харкові вночі пошкодив сильний вітер, повідомили в мерії.

“Співробітники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста. Як повідомили на підприємстві, уночі полотнище було пошкоджене сильним вітром. Комунальники зняли його та відправили на ремонт, а натомість підняли запасне полотнище такого ж розміру – 22,5 на 15 м“, – проінформувала пресслужба Харківської міськради.