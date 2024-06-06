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Пошкоджено прапор України в Харкові: його замінили

Суспільство 08:59   06.06.2024
Оксана Горун
Пошкоджено прапор України в Харкові: його замінили Фото: пресслужба ХМР

Найбільший Державний Прапор України у Харкові вночі пошкодив сильний вітер, повідомили в мерії.

Співробітники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста. Як повідомили на підприємстві, уночі полотнище було пошкоджене сильним вітром. Комунальники зняли його та відправили на ремонт, а натомість підняли запасне полотнище такого ж розміру – 22,5 на 15 м“, – проінформувала пресслужба Харківської міськради.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 08:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільший Державний Прапор України у Харкові вночі пошкодив сильний вітер, повідомили в мерії".