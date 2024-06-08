Переправу в Старом Салтове разрушали 10 раз, будут восстанавливать — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на фронте и обстрелах Харьковской области.

Он отметил, что «затишьем» ситуацию в Харьковской области можно назвать только в зависимости от того, с чем сравнивать.

«На Липцевском направлении было три вражеских атаки. Все они отбиты. Враг все же пытается продвинуться на нашу территорию, вглубь Харьковщины. Действительно, наши воины наносят достаточно серьезное, ощутимое для врага, поражение, уничтожая живую силу и бронированную технику. И, для того чтобы удерживать свои позиции, враг пытается подтягивать резервы, осуществлять ротацию и так далее. На Волчанском направлении и в самом городе Волчанске идут уличные бои, где наши Вооруженные силы пытаются занять более выгодные позиции – для того, чтобы преимущество тактическое было на их стороне. Ну и по Купянскому направлению также было девять вражеских атак — все они отражены (в направлении Андреевки, Синьковки, других населенных пунктов)», — сообщил о ситуации на фронте Синегубов.

По его словам, россияне продолжают атаковать на Харьковщине и ведут постоянные обстрелы, уничтожая инфраструктуру региона.

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«Например, была разрушена транспортная инфраструктура — переправа в Старом Салтове. Она для нас стратегическая. За время полномасштабного вторжения, это уже, наверное, десятое ее разрушение, приступаем к активному ее восстановлению. Поэтому для нас практически ничего не меняется», — сказал начальник ХОВА.