Переправу у Старому Салтові руйнували 10 разів, відновлюватимуть – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону розповів про ситуацію на фронті та обстріли Харківської області.

Він зазначив, що “затишшям” ситуацію в Харківській області можна назвати лише залежно від того, з чим порівнювати.

“На Липцівському напрямку було три ворожі атаки. Усі вони відбиті. Ворог усе ж таки намагається просунутися на нашу територію, вглиб Харківщини. Дійсно, наші воїни наносять досить серйозне, відчутне для ворога, ураження, знищуючи живу силу, броньовану техніку. І для того, щоб утримувати свої позиції, ворог намагається підтягувати резерви, здійснювати ротацію тощо. На Вовчанському напрямку та в самому місті Вовчанську точаться вуличні бої, де наші Збройні сили намагаються зайняти більш вигідні позиції – для того, щоб перевага тактична була на їхньому боці. І по Куп’янському напрямку так само, було дев’ять ворожих атак, усі вони відбиті (в напрямку Андріївки, Синьківки, інших населених пунктів”, – повідомив про ситуацію на фронті Синєгубов.

За його словами, росіяни продовжують атакувати на Харківщині та ведуть постійні обстріли, знищуючи інфраструктуру регіону.

“Наприклад, була зруйнована транспортна інфраструктура, переправа в Старому Салтові, вона для нас є стратегічною, за час повномасштабного вторгнення, це вже, напевно, десяте її руйнування, наразі приступаємо до активного її відновлення. Тому для нас фактично нічого не змінюється“, – сказав начальник ХОВА.