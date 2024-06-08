Live
  • Сб 08.06.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 40.15
  • EUR 43.63

Переправу у Старому Салтові руйнували 10 разів, відновлюватимуть – Синєгубов

Події 14:59   08.06.2024
Оксана Горун
Переправу у Старому Салтові руйнували 10 разів, відновлюватимуть – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону розповів про ситуацію на фронті та обстріли Харківської області.

Він зазначив, що “затишшям” ситуацію в Харківській області можна назвати лише залежно від того, з чим порівнювати.

На Липцівському напрямку було три ворожі атаки. Усі вони відбиті. Ворог усе ж таки намагається просунутися на нашу територію, вглиб Харківщини. Дійсно, наші воїни наносять досить серйозне, відчутне для ворога, ураження, знищуючи живу силу, броньовану техніку. І для того, щоб утримувати свої позиції, ворог намагається підтягувати резерви, здійснювати ротацію тощо. На Вовчанському напрямку та в самому місті Вовчанську точаться вуличні бої, де наші Збройні сили намагаються зайняти більш вигідні позиції – для того, щоб перевага тактична була на їхньому боці. І по Куп’янському напрямку так само, було дев’ять ворожих атак, усі вони відбиті (в напрямку Андріївки, Синьківки, інших населених пунктів”, – повідомив про ситуацію на фронті Синєгубов.

За його словами, росіяни продовжують атакувати на Харківщині та ведуть постійні обстріли, знищуючи інфраструктуру регіону.

Читайте також: У Старому Салтові на Харківщині заборонили в’їзд на Печенізьку греблю

“Наприклад, була зруйнована транспортна інфраструктура, переправа в Старому Салтові, вона для нас є стратегічною, за час повномасштабного вторгнення, це вже, напевно, десяте її руйнування, наразі приступаємо до активного її  відновлення. Тому для нас фактично нічого не змінюється“, – сказав начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
Популярно
РФ перекидає на Харківщину додаткові бригади та загороджувальні загони – ЗСУ
РФ перекидає на Харківщину додаткові бригади та загороджувальні загони – ЗСУ
08.06.2024, 15:47
Переправу у Старому Салтові руйнували 10 разів, відновлюватимуть – Синєгубов
Переправу у Старому Салтові руйнували 10 разів, відновлюватимуть – Синєгубов
08.06.2024, 14:59
Гроза буде в Харкові та області у другій половині дня 8 червня – синоптики
Гроза буде в Харкові та області у другій половині дня 8 червня – синоптики
08.06.2024, 12:05
Головні новини Харкова 8.06: пожежа, бої у Вовчанську та Глибокому, буде гроза
Головні новини Харкова 8.06: пожежа, бої у Вовчанську та Глибокому, буде гроза
08.06.2024, 16:02
Пожежу в Харкові гасить майже сотня рятувальників (фото)
Пожежу в Харкові гасить майже сотня рятувальників (фото)
08.06.2024, 12:32
ЗСУ відвоювали позиції на півночі Вовчанська – експерт BILD Рьопке
ЗСУ відвоювали позиції на півночі Вовчанська – експерт BILD Рьопке
08.06.2024, 13:46

Новини за темою:

14:59
Переправу у Старому Салтові руйнували 10 разів, відновлюватимуть – Синєгубов
13:46
ЗСУ відвоювали позиції на півночі Вовчанська – експерт BILD Рьопке
11:54
У Вовчанську з ночі точаться бої, більша частина під контролем ЗСУ – Волошин
08:11
ISW: Українські сили діють у Глибокому на Харківщині
11:49
С-300/400, які обстрілювали Харків, – під вогневим впливом СОУ – Федоренко

Ви читали новину: «Переправу у Старому Салтові руйнували 10 разів, відновлюватимуть – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 14:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону розповів про ситуацію на фронті та обстріли Харківської області".