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Погибший и 2 женщины ранены в Хотомле на Харьковщине из-за обстрела — Тимошко

Происшествия 08:47   09.06.2024
Оксана Якушко
Погибший и 2 женщины ранены в Хотомле на Харьковщине из-за обстрела — Тимошко

Последствия обстрелов россиян по региону сообщил начальник ГУ Нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко Владимир Тимошко.

Обстрелы приграничных и прифронтовых районов со стороны рф продолжаются. Вражеские войска применяют против мирного населения Харьковщины авиацию, артиллерию, минометы, беспилотники, РСЗО.

▪️с. Русские Тишки. 8 июня в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждено здание амбулатории.
▪️с. Дубовка. 8 июня в 16:00 в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждены частные дома, автомобиль.
▪️с. Новая Казачья. 8 июня около 16:40 в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждены частные дома.
▪️с. Дубовка. 8 июня в результате вражеской атаки повреждены частные домовладения.
▪️с. Петро-Ивановка. 8 июня в 09:00 в результате вражеских обстрелов повреждены частный дом и хозяйственная постройка.
▪️г. Купянск. 8 июня в 09:50 в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждены жилые дома.
▪️с. Двуречная. 8 июня в результате вражеских обстрелов ранена 55-летняя женщина.
▪️с. Хотомля. 8 июня около 15.45 в результате вражеского авиационного обстрела двумя КАБами поврежден лицей, частные дома, магазин. Погиб 41-летний мужчина. Ранены 43 и 35-летние женщины.
▪️с. Лосевка. 8 июня около 16:00 военные РФ ударили КАБом.  В результате обстрела повреждены частные дома, гараж, хозяйственные постройки.

⏹С начала полномасштабного вторжения российских террористов в Украину харьковские следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о почти 20130 преступлениях, связанных с вооруженной агрессией РФ на территории Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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Погибший и 2 женщины ранены в Хотомле на Харьковщине из-за обстрела — Тимошко
Погибший и 2 женщины ранены в Хотомле на Харьковщине из-за обстрела — Тимошко
09.06.2024, 08:47

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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 08:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия обстрелов россиян по региону сообщил начальник ГУ Нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко Владимир Тимошко.".