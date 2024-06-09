Погибший и 2 женщины ранены в Хотомле на Харьковщине из-за обстрела — Тимошко

Последствия обстрелов россиян по региону сообщил начальник ГУ Нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко Владимир Тимошко.

Обстрелы приграничных и прифронтовых районов со стороны рф продолжаются. Вражеские войска применяют против мирного населения Харьковщины авиацию, артиллерию, минометы, беспилотники, РСЗО.

▪️с. Русские Тишки. 8 июня в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждено здание амбулатории.

▪️с. Дубовка. 8 июня в 16:00 в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждены частные дома, автомобиль.

▪️с. Новая Казачья. 8 июня около 16:40 в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждены частные дома.

▪️с. Дубовка. 8 июня в результате вражеской атаки повреждены частные домовладения.

▪️с. Петро-Ивановка. 8 июня в 09:00 в результате вражеских обстрелов повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

▪️г. Купянск. 8 июня в 09:50 в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждены жилые дома.

▪️с. Двуречная. 8 июня в результате вражеских обстрелов ранена 55-летняя женщина.

▪️с. Хотомля. 8 июня около 15.45 в результате вражеского авиационного обстрела двумя КАБами поврежден лицей, частные дома, магазин. Погиб 41-летний мужчина. Ранены 43 и 35-летние женщины.

▪️с. Лосевка. 8 июня около 16:00 военные РФ ударили КАБом. В результате обстрела повреждены частные дома, гараж, хозяйственные постройки.

⏹С начала полномасштабного вторжения российских террористов в Украину харьковские следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о почти 20130 преступлениях, связанных с вооруженной агрессией РФ на территории Харьковской области.