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Загиблий та дві жінки поранені у Хотомлі на Харківщині через обстріл – Тимошко

Події 08:47   09.06.2024
Оксана Якушко
Загиблий та дві жінки поранені у Хотомлі на Харківщині через обстріл – Тимошко

Наслідки обстрілів росіян у регіоні повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко Володимир Тимошко.

Обстріли прикордонних та прифронтових районів з боку росії тривають.  Ворожі війська застосовують проти мирного населення Харківщини авіацію, артилерію, міномети, безпілотники, РСЗВ.

▪️с. Руські Тишки. 8 червня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено будівлю амбулаторії.

▪️с. Дубівка. 8 червня о 16:00 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено  приватні будинки, автомобіль.

▪️с. Нова Козача. 8  червня близько 16:40 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні будинки.

▪️с. Дубівка. 8 червня внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні домоволодіння.

▪️с. Петро-Іванівка. 8 червня о 09:00 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарча споруда.

▪️м. Куп’янськ. 8 червня о 09:50 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено житлові будинки.

▪️с. Дворічна. 8 червня внаслідок ворожого обстрілу поранена 55-річна жінка.

▪️с. Хотімля. 8 червня близько 15.45 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу двома КАБами пошкоджено ліцей, приватні будинки, магазин. Загинув 41-річний чоловік. Поранені 43 та 35-річні жінки.

▪️с. Лосівка. 8 червня близько 16:00 військовими рф завдано удар керованими авіабомбами.  Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, гараж, господарські споруди.

⏹З початку повномасштабного вторгнення російських терористів в Україну харківські слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про майже 20130 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією рф на території Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 08:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілів росіян у регіоні повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко Володимир Тимошко.".