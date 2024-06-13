Эвакуация на Харьковщине почти снизилась до нуля — начальник ХОВА
Олег Синегубов, начальник ХОВА, в эфире нацмарафона рассказал, что большинство желающих и имеющих возможность выехать с Липцевского, Волчанского и Купянского направлений уже выехали.
«В настоящее время эвакуированы 11 670 человек. Это направления: Липцевское, Волчанское и Купянское. Пока эвакуация, скажем так, почти снизилась до нуля, поскольку все, кто имел возможность и имел желание уехать, они уже эвакуированы. Их разместили и в Харькове, и в других населенных пунктах области. Сейчас готовим планы эвакуации по Золочевскому направлению. Кроме того, были приняты решения по обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми. Она уже реализована. Более 120 семей с детьми мы вывезли с этого направления. Кроме того, с Липцевского и Купянского вывезли более 500 людей с инвалидностью», — сообщил Синегубов.
Он отметил, что в регионе следят за военной обстановкой и готовы при необходимости проводить дальнейшую эвакуацию. Наиболее вероятно — с Купянского направления, где ситуация, по оценкам ХОВА, сама опасная.
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«Будем анализировать населенные пункты, которые находятся вблизи линии фронта, сколько там людей еще осталось. У нас такая информация есть, конечно, будем принимать решения о возможной даже принудительной эвакуации», — пояснил начальник ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, синегубов, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 11:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Олег Синегубов, начальник ХОВА, в эфире нацмарафона рассказал, что большинство желающих и имеющих возможность выехать с Липцевского, Волчанского и Купянского направлений уже выехали".