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Эвакуация на Харьковщине почти снизилась до нуля — начальник ХОВА

Общество 11:42   13.06.2024
Оксана Горун
Эвакуация на Харьковщине почти снизилась до нуля — начальник ХОВА Фото: telegram Андрея Беседина

Олег Синегубов, начальник ХОВА, в эфире нацмарафона рассказал, что большинство желающих и имеющих возможность выехать с Липцевского, Волчанского и Купянского направлений уже выехали.

 «В настоящее время эвакуированы 11 670 человек. Это направления: Липцевское, Волчанское и Купянское. Пока эвакуация, скажем так, почти снизилась до нуля, поскольку все, кто имел возможность и имел желание уехать, они уже эвакуированы. Их разместили и в Харькове, и в других населенных пунктах области. Сейчас готовим планы эвакуации по Золочевскому направлению. Кроме того, были приняты решения по обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми. Она уже реализована. Более 120 семей с детьми мы вывезли с этого направления. Кроме того, с Липцевского и Купянского вывезли более 500 людей с инвалидностью», — сообщил Синегубов.

Он отметил, что в регионе следят за военной обстановкой и готовы при необходимости проводить дальнейшую эвакуацию. Наиболее вероятно — с Купянского направления, где ситуация, по оценкам ХОВА, сама опасная.

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«Будем анализировать населенные пункты, которые находятся вблизи линии фронта, сколько там людей еще осталось. У нас такая информация есть, конечно, будем принимать решения о возможной даже принудительной эвакуации», — пояснил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 11:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Олег Синегубов, начальник ХОВА, в эфире нацмарафона рассказал, что большинство желающих и имеющих возможность выехать с Липцевского, Волчанского и Купянского направлений уже выехали".