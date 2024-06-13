Евакуація на Харківщині майже знизилася до нуля – начальник ХОВА
Олег Синєгубов, начальник ХОВА, в етері нацмарафону розповів, що більшість тих, хто хотів і мав можливість виїхати з Липцівського, Вовчанського та Куп’янського напрямів, уже виїхали.
“Наразі евакуйовано 11 670 людей. Це саме напрямки Липцівський, Вовчанський та Куп’янський. Наразі евакуація, скажімо так, майже знизилася до нуля, оскільки всі, хто мав можливість і мав бажання виїхати, вони вже евакуйовані. Вони розміщені й у місті Харкові, і в інших населених пунктах області. Наразі готуємо плани евакуації по Золочівському напрямку. Крім того, були прийняті рішення щодо обов’язкової евакуації в примусовий спосіб сімей із дітьми. Вона вже реалізована. Понад 120 сімей із дітьми ми вивезли з цього напрямку. Крім того, з Липцівського та Куп’янського вивезли понад 500 людей з інвалідністю”, – повідомив Синєгубов.
Він зазначив, що в регіоні стежать за військовою обстановкою та готові за необхідності проводити подальшу евакуацію. Найімовірніше – з Куп’янського напряму, де ситуація, за оцінками ХОВА, є найнебезпечнішою.
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“Будемо аналізувати населені пункти, які знаходяться поблизу до лінії фронту, скільки там людей ще залишилося. У нас така інформація є, звичайно, будемо приймати рішення щодо можливої навіть примусової евакуації“, — пояснив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 11:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Олег Синєгубов, начальник ХОВА, в етері нацмарафону розповів, що більшість тих, хто хотів і мав можливість виїхати з Липцівського, Вовчанського та Куп’янського напрямів, уже виїхали".