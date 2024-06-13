Интенсивность боевых действий на Харьковщине не такая, как месяц назад — НГУ

Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук в эфире нацмарафона рассказал, что интенсивность боевых действий на Харьковщине снизилась, однако противник не отказался от штурмовых действий полностью.

«Что касается Харьковщины, мы видим, что интенсивность боевых действий, конечно, не такая, как месяц назад. Однако враг пытается продолжать оказывать давление на определенные участки, в частности, в районе Волчанска. А также действовать на том участке фронта, где наши подразделения пытаются его сдержать и вытеснить — это действия врага в направлении населенного пункта Липцы. В последние недели мы наблюдали, что противник пытается подтягивать сюда подразделения для того, чтобы поддерживать попытки наступательных действий в этих направлениях. Это, в частности, были мотострелковые подразделения, некоторые танковые подразделения. Вместе с тем, видим, что сейчас те мероприятия, которые предприняли и в целом построение обороны, подтягивание батальонных групп, бригад и привлечение других подразделений (таких, в частности, как подразделения специального назначения), позволяет контролировать ситуацию и не допускать прорывов обороны врагом», — рассказал Музычук.

По его словам, сейчас в попытке защититься от украинских дронов россияне насыщают Харьковское направление средствами РЭБ.

«И это не только средства, которые могут использоваться на автомобилях и в окопах, но даже индивидуальные антидроновые ружья», — отметил спикер НГУ.

Тем не менее украинские fpv-дроны уже научились обходить РЭБ оккупантов.