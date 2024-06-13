Інтенсивність бойових дій на Харківщині не така, як місяць тому – НГУ

Речник Нацгвардії України Руслан Музичук в етері нацмарафону розповів, що інтенсивність бойових дій на Харківщині знизилася, проте противник не відмовився від штурмових дій повністю.

“Що стосується Харківщини, ми бачимо, що інтенсивність бойових дій, звісно, ​​не така, як місяць тому. Проте ворог намагається продовжувати чинити тиск на певні ділянки, зокрема, в районі Волчанська. А також діяти на тій ділянці фронту, де наші підрозділи намагаються його стримати та витіснити – це дії ворога у напрямку населеного пункту Липці. Протягом останніх тижнів ми спостерігали, що противник намагається підтягувати сюди підрозділи для того, аби підтримувати спроби наступальних дій на цих напрямках. Це, зокрема, були мотострілецькі підрозділи, деякі танкові підрозділи. Разом з тим, бачимо, що зараз ті заходи, які були вжиті, взагалі побудова оборони, підтягнення батальйонних груп, бригад і залучення інших підрозділів (таких, зокрема, як підрозділи спеціального призначення), дає змогу контролювати ситуацію і не допускати проривів оборони ворогом на цьому напрямку“, – розповів Музичук.

За його словами, зараз у спробі захиститися від українських дронів росіяни насичують Харківський напрямок засобами РЕБ.

“І це не лише засоби, які можуть використовуватися на автомобілях та в окопах, але навіть індивідуальні антидронові рушниці”, – зазначив речник НГУ.

Проте українські fpv-дрони вже навчилися обминати РЕБ окупантів.